Политолог: если учесть, что Мураев до сих пор в Киеве, а не в Донецке, то он, выходит, тайный сторонник хунты

Во всей этой историей с телеканалом Ньюс Ван одно непонятно, если Евгений Мураев искренне считает, что Майдан – это переворот, а на Донбассе не вооруженная агрессия России, а гражданская война между сторонниками и противниками этого переворота, то, судя по тому, что Мураев до сих пор в Киеве, а не в Донецке, он или тайный сторонник хунты, то есть врет своим зрителям насчет своей истинной позиции, или он врет им одновременно и насчет переворота, и насчет гражданской войны. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Андрей Плахонин.
По его словам, в обоих этих случаях Мураеву следовало бы извиниться. «В этом смысле мне требование, чтобы Мураев принес извинения близки и понятны. Жаль только, что все это под студией, включая требование извинений, постановка», – отметил политолог.
Плахонин отметил, что ему немного смешно читать Соню Кошкину, и других, эпатирующих Ньюс Ван, коллег и товарищей. «Купиться» на конспирологию типа «а, что, случайно блокировка и акция Саакашвили что ли совпали», это ж надо уметь за один пост, извините, растратить накопленный годами какой-никакой профессиональный авторитет.