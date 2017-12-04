Снежные бури привели к коллапсу на дорогах Украины

В западных регионах Украины установилась настоящая зима, и обильный снегопад, не прекращающийся в некоторых областях, привел к заносам и коллапсу на дорогах.
Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий. Накануне на трассе Львов-Трускавец перевернулся пассажирский автобус, в котором находились тридцать человек. По счастливой случайности никто не погиб, однако одну пассажирку пришлось госпитализировать. На трассе Киев-Чоп, на Ривненщине, вчера образовалась пробка протяженностью в несколько километров. Отмечается, что из-за обильного снегопада в ловушке оказались не только легковые автомобили, но и грузовики. На помощь водителям направили спецтехнику и спасателей - фуры растащили. А на Закарпатье для грузовиков закрыли Абранский перевал.
На заснеженную и плохо посыпанную дорогу жалуются водители во Львовской области. Вчера здесь был ограничен проезд грузовиков из-за мощного снегопада, парализовавшего движение транспорта. Кроме того, из-за непогоды спасатели были вынуждены организовать несколько постов на трассе Киев-Чоп, где водители и пассажиры смогут переждать непростые погодные условия.