Дипломат: Статус Минских договорённостей в Украине нужно «обнулить»

В интервью журналистам телеканала «Еспресо.TV» бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Владимир Огрызко заявил, что у Минских договоренностей, которыми предусмотрено прекращение военных действий на Донбассе, нет статуса международных соглашений, в связи с чем на них не нужно ссылаться в украинском законодательстве, передает replyua.net.
«Это не является международным договором, так как документ не был ратифицирован в Верховной Раде. Таким образом, ссылаться на них, как на норму права, было бы по крайней мере не то, что преждевременно, а даже опасно, так как мы создаем прецедент», - пояснил Огрызко. В то же время, бывший министр согласился, что в определенной степени Минские соглашения способствуют решению российско-украинского конфликта в Донецкой и Луганской областях.
Как уже сообщалось, посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман заявил, что в Вашингтоне не исключают улучшение отношений с Москвой, но это произойдет лишь после того, как будет решен украинский вопрос. При этом дипломат добавил, что Украина играет критически важную роль для восстановлений эти отношений.