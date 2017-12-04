Между Украиной и США может возникнуть огромный скандал, если слова Сытника подтвердятся

Как передает replyua.net, с каждым днем в противостоянии НАБУ и Генпрокуратуры появляются новые остросюжетные подробности. Так в эфире телеканала «1+1» вчера Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что вся страна слышала о том, как директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью СМИ о том, что во время скандального эпизода с дачей взятки агентом Катериной у НАБУ была совместная операция с ФБР. Юрий Луценко отметил, что, если сам директор НАБУ об этом заявил в публичной сфере и, если эта информация подтвердится, то возникает логичный вопрос, кто вообще позволил проводить операцию иностранной спецслужбы на территории Украины.
По словам украинского политолога Виктора Уколова, это на самом деле огромнейший скандал – нарушено государственный суверенитет Украины. «На каком основании американская спецслужба без согласия ГПУ или СБУ работает на нашей территории по нашим чиновникам?», – задается вопросом Уколов.
Он отмечает, что несмотря на всю поддержку и хорошие связи между нашими странами, такой подход является принципиально неправильным. Теперь как минимум председатель ФБР, а лучше госсекретарь США должен разъяснить ситуацию. Тут одно из двух – или директор НАБУ Артем Сытник сильно преувеличил и сказал неправду, или нужны объяснения на официальном уровне.