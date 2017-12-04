Скандальный нардеп заявила о госперевороте на Майдане

В интервью телеканалу NewsOne внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что в конце 2013 и в начале 2014 года в Украине произошел государственный переворот, который нашел поддержку у населения, так как после этого произошла смена власти, передает replyua.net. Таким образом Савченко прокомментировала вчерашнюю блокировку упомянутого телеканала. Политик добавила, что не нужно опасаться «революций» и «государственного переворота», а бояться происходящего.
По словам Надежды Савченко, после Революции Достоинства в Украине изменилась верхушка власти, но в системе власти никаких изменений не произошло.
«Революция должна изменить систему. Говоря о том, что произошло в Украине, то у нас на самом деле изменилась верхушка власти. И хотя ее поддержало большинство народа, сама система осталась той же, что и ранее. Таким образом, можно говорить: или у нас государственный переворот, который украинцы поддерживают, или у нас заготовка революции, которую украинцы тоже поддерживают», – подчеркнула депутат. Савченко уверена, что причиной сегодняшних процессов в Украине является неудовлетворение властью.