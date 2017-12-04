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Эксперт рассказал о двух наибольших долгах Украины перед Крымом

Эксперт рассказал о двух наибольших долгах Украины перед Крымом
У Украины есть два наибольших долга перед Крымом. Как передает replyua.net со ссылкой на «Крым. Реалии» заявил Сергей Грабовский, являющийся кандидатом философских наук, членом Ассоциации украинских писателей. Он подчеркнул, что первый за последние сто лет долг Украины перед жителями Крыма припал на второе полугодие 1917 года. На то время, как известно, Центральная Рада поддерживала «демократическую федерацию» с Россией.

«Украинских военнослужащих большевики фактически всех нейтрализовали. Те же матросы, которые им сочувствовали, были использованы для разгрома Крымской Народной Республики. Но если бы в Киеве не самоустранились от политических процессов в Крыму и на флоте, этого бы не произошло», - объяснил он. Грабовский считает, что точно так же произошло в 2014 году, когда Россия отобрала Крым у Украины.

«Получилось так, что история повторилась, и официальный Киев опять «сдал без боя» Крым и крымчан. Примечательно, что только 12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала факт депортации крымских татар в 1944 году геноцидом. Долги растут...», - сказал Грабовский.
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