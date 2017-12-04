Филарет сообщил о готовности встретиться с Кириллом

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Филарет сообщил, что он готов провести переговоры с главой РПЦ патриархом Кириллом и провести с ним переговоры, однако об отказе от автокефалии Украинской церкви речь не идет, передает replyua.net. В частности, в ходе вчерашнего эфира телеканалу «1+1» Филарет заявил: «Если патриарх Кирилл мне предложит встретиться, я, конечно, соглашусь, однако от своей позиции, а именно – автокефалии Украинской церкви, не отступил бы». Вместе с тем, патриарх добавил, что до сегодняшнего дня ему не поступали соответствующие предложения.
Со слов Филарета, он осознает, что переговоры с руководством РПЦ могут неоднозначно восприниматься духовенством и епископатом УПЦ КП. «Я уже говорил, что вне зависимости от окончательного итога этих переговоров и от решения собора архиереев РПЦ, мы должны соблюдать единство, так как это для нас гораздо важнее, чем автокефалия», - сказал священнослужитель.
Стоит отметить, что ранее в Киевском патриархате было опубликовано письмо патриарха Филарета на имя главы Русской православной церкви патриарха Кирилла и российского епископата с призывом прекратить существующие противостояния.