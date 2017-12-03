Политолог: флаг Армении на акции Саакашвили – это вообще что-то за пределами здравого смысла

Большая глупость организаторов сегодняшнего митинга Саакашвили – «засветить» одного из заказчиков протестов. Речь идет о том, что на акции одной из радикальных и маргинальных политических партий, лидер, которой должен был стать, но почему-то не стал «клиентом» НАБУ за свое одесское «творчество», несли портреты Артема Сытника с надписями, что он «жертва политических репрессий». Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Тарас Черновил.
По его словам, еще один важный момент – на акции появился рядом с украинским и красно-черными еще грузинский и армянский флаги. Грузинские, наверняка появились в знак памяти о кавказских боевикам и уголовникам, которые должны были охранять Саакашвили, Сакварелидзе, Углаву и других интересных ребят. Вот только большинство из этих «деятелей культуры» уже депортированы. Кроме того, сам Саакашвили отрекся от своей Родины-Грузии, заявив неоднократно, что его «единственная семья – это Украина». Поэтому грузинские флаги можно понять и однозначно, как предложение «народной экстрадиции».
Политолог отмечает, что флаг Армении, которая стала ныне таким же подконтрольным России государством, как и Беларусь, которая даже не удержалась, а проголосовала «против» резолюции о нарушении прав человека в Крыму, устроила демарш в ПАЧЭС, когда узнала, что московских хозяев туда не пустили, - это вообще что-то за пределами здравого смысла.