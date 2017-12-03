ДНРовцы обстреляли фильтровальную станцию в Донецке

В частности, в сообщении отмечается: «В 16 часов 45 минут два боеприпаса попали на территорию станции – один возле проходной, второй же – возле гаража. Осколками были повреждены установленные на окна вместо стекол OSB-плиты». Сотрудников станции немедленно эвакуировали в бомбоубежище.
Напомним, ранее издание уже сообщало, что боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республике» поставили украинским бойцам АТО ультиматум, суть которого заключалась в том, что если украинские силовики будут предпринимать попытки улучшить свои позиции на линии соприкосновения в зоне проведения Антитеррористической операции, то ситуация для наших военных закончится плачевно. В частности, «заместитель командующего оперативным командованием» Эдуард Басурин заявлял: «В случае провокаций ВСУ подразделения «ДНР» нанесут украинским силовикам непоправимый ущерб, будут организованы очередные котлы».