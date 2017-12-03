Дипломат: еще одна революция может стать последней в истории Украины

Кто-то может поддерживать идеи Саакашвили, кто-то может их нещадно критиковать, но и первые и вторые должны понять, что, если Украине чудом удалось выстоять после Революции Достоинства, под натиском агрессора, то в случаи еще одной революции во второй раз устоять будет практически невозможно. Это должны понимать все, кто называет себя украинцем не только по паспорту, но по душе. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал украинский дипломат Вадим Трюхан.
По его словам, есть две причины, почему еще одна революция может стать концом Украины. Первая – северо-восточные соседи уже не будут играть в «зеленых человечков», а введут регулярные войска, пусть и под предлогом защиты кого-то от кого-то.
Вадим Трюхан отмечает, что вторая причина еще циничнее, - некоторые наши западные друзья, которых иногда хочется уже называть «друзьями» именно в кавычках, не упустят шанса что-то урвать себе. Украина на самом деле стоит перед реальным вызовом быть разорванной на куски. Такая дилемма современного исторического момента.