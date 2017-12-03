Украинцев опять обманывают: Саакашвили требует закон об импичменте, который 5 лет назад уже принят Верховной Радой

Организаторы акции «3 декабря» в главной роли с Саакашвили не глупые люди, ведь за деньги свезли людей со всей Украины, а в Киеве в этот раз даже флаеры не раздавали, потому что это пустая трата денег. Все уже знали, сколько людей, с какой области и за какие деньги привезут ответственные кураторы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Тарас Черновил.
По его словам, самое смешное, что Саакашвили и компания продолжают требовать принятия закона об импичменте, но этот закон на самом деле уже принятый пять лет назад. Более того, он является отдельным тридцатым разделом Регламента Верховной Рады.
Тарас Черновил отмечает, Регламент для нардепов – это как вторая конституция, но особенно «одаренный» нардеп Деревянко тупо вносит под заранее проплаченную акцию законопроект, который уже давно существует. Там на самом деле для реальной процедуры импичмента не хватает двух других вещей. В законодательстве – закона о следственных комиссиях, но такого, который бы не противоречил Конституции, потому что предыдущий именно поэтому и был отменен еще где-то за Ющенко. Второе – для импичмента, согласно Конституции, надо иметь 3/4 от полного состава парламента, то есть 338 нардепов, а не пару тысяч проплаченных митингующих.