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Саакашвили рассказал о своих планах по Украине и назвал Порошенко главным врагом

Саакашвили рассказал о своих планах по Украине и назвал Порошенко главным врагомПосле Марша за народный импичмент в Киеве, организованного главой «Руха нових сил» Михаилом Саакашвили, 3 декабря 2017 года, на Европейской площади столицы политик озвучил одну из главных проблем Украины и рассказал, как он предлагает с этим бороться, о чем пишет УП.

Как информирует replyua.net, Михаил Саакашвили заявил: «Коррупция – это главная причина олигархата. В Украине целых 25 лет наблюдается диктатура олигархата. Нашим врагом являются олигархат и олигархи. Нашим врагом является представитель олигархата президент Петр Порошенко». При этом политик добавил: «Я предлагают свалить диктатуру олигархата и в условиях свободы установить диктатуру среднего класса Украины. Мы выступаем за демократию, за свободные выборы, а также свободу украинцев… Мы сможем отобрать у них деньги, ведь это справедливо…».

Помимо прочего Михаил Саакашвили добавил: «Мы не позволим олигархам убежать с награбленным, мы знаем номера их счетов в банках, мы знаем, где они живут в Конче-Заспе и Козине, мы к каждому придем».
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