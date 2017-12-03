Саакашвили рассказал о своих планах по Украине и назвал Порошенко главным врагом

Как информирует replyua.net, Михаил Саакашвили заявил: «Коррупция – это главная причина олигархата. В Украине целых 25 лет наблюдается диктатура олигархата. Нашим врагом являются олигархат и олигархи. Нашим врагом является представитель олигархата президент Петр Порошенко». При этом политик добавил: «Я предлагают свалить диктатуру олигархата и в условиях свободы установить диктатуру среднего класса Украины. Мы выступаем за демократию, за свободные выборы, а также свободу украинцев… Мы сможем отобрать у них деньги, ведь это справедливо…».
Помимо прочего Михаил Саакашвили добавил: «Мы не позволим олигархам убежать с награбленным, мы знаем номера их счетов в банках, мы знаем, где они живут в Конче-Заспе и Козине, мы к каждому придем».