Басурин заявил о боях между бойцами ВСУ вблизи Горловки: «погибли 17 украинских военных»

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Эдуард Басурин, являющийся заместителем «командующего оперативным командованием» террористической «Донецкой народной республики», озвучил информацию, что в населенных пунктах Гладосово и Травневое с 22 ноября из-за перестрелок между подразделениями Вооруженных сил Украины погибли семнадцать бойцов украинской армии, еще одиннадцать получили ранения, о чем пишет replyua.net со ссылкой на РИА «Новости».В частности, террорист заявил: «С 22 ноября 2017 года, за время присутствия подразделений Вооруженных сил Украины в Травневом и Гладосово, что вблизи Горловки, Украина потеряла уже 17 военных убитыми, а также 11 «трехсотыми».В это же время Басурин добавил, что все потери бойцы Вооруженных сил Украины несут исключительно в результате внутренних противоречий. Он подчеркнул, что «армия» террористической «Донецкой народной республики» даже вмешиваться не пытается. Также, по словам боевика, ситуация в вышеуказанных селах на протяжении всего времени находится под пристальным наблюдением. Басурин подчеркнул, что боевики уже два дня фиксируют в пригороде Горловки перестрелки. В основном, по его словам, огонь ведется из поселка Гладосово. «Замкомандующего оперативным командованием ДНР» подытожил: «Согласно нашим данным, из-за разборок между украинским военными в этих поселках погибли еще двое ВСУшников».