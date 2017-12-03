Ультиматум «ДНР» - ВСУ: «Любая попытка улучшить свои позиции закончится мини-котлом»

Как удалось выяснить replyua.net, Басурин заявил: «В случае провокаций Вооруженных сил Украины наши подразделения в районах так называемой буферной зоны нанесут вражеским силам непоправимый ущерб. Массовые потери ожидают украинских силовиков в случае любой попытки улучшить свои позиции… Отныне каждая попытка сократить межпозиционное пространство между позициями бойцов АТО и «ДНР» будет пресекаться жестким образом». При этом террорист самопровозглашенной «Донецкой народной республики» добавил, что «в противном случае военных Антитеррористической операции будет ожидать очередной мини-котел».
Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что главарь луганских боевиков Леонид Пасечник похвастался средствам массовой информации личным тесным сотрудничеством с российскими структурами, которые на высшем уровне уделяют Донбассу самое пристальное внимание.