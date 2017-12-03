Главарь «ЛНР»: «РФ на высшем уровне уделяет Донбассу самое пристальное внимание»

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Новоиспеченный главарь луганских боевиков в интервью террористическим СМИ выразил огромную надежду на то, что в «будущем буде продолжаться» тесное сотрудничество сепаратистов с Российской властью, о чем пишет replyua.net.Новый «руководитель» самопровозглашенной «Луганской народной республики» Леонид Пасечник сообщил, что он «тесно сотрудничает» с помощником российского лидера Владимира Путина Владиславом Сурковым. В частности, Пасечник отметил: «Хочу отметить то, что у меня лично, а также всего «руководства» псевдореспублики налажено конструктивное взаимодействие со всеми структурами России, которые в такое сложное для нас время оказывают нашей «республике» гуманитарную помощь».Кроме того он отметил: «В ходе работы по осуществлению Минска-2, которому мы были и есть верны, а также по целому ряду других вопросов мы тесно сотрудничаем с представителем России, помощником Путина Владиславом Сурковым. Мы невероятно благодарны Российской Федерации за ее последовательную позицию по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Власти России на высшем уровне уделяют этому вопросу самое пристальное внимание, в том числе, мы рассчитываем закончить процесс обмена пленными до конца текущего года».