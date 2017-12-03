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Политолог рассказал о возможностях Вакарчука на выборах президента Украины

Политолог рассказал о возможностях Вакарчука на выборах президента УкраиныГраждане Украины всерьез задумались о новых лицах в украинской политике. Одним из лидеров теоретического списка избирателей оказался популярный украинский певец, лидер группы «Океан Ельзы», о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Новое время».

В свою очередь известный украинский политолог Владимир Фесенко выразил мнение, что порядка 20 процентов избирателей еще не определились наверняка, кого бы они хотели видеть на посту президента Украины. Однако, по его словам, украинцы точно не хотят в мае месяце 2019-го отдавать свои голоса за действующего лидера страны Петра Порошенко, лидера ВО «Батькивщина», а также оппозиционера Бойко и некоторых других. Политолог утверждает: «Эти двадцать процентов желают видеть более свежих кандидатов с проевропейскими взглядами. Святослав Вакарчук является как раз одним из таких потенциальных кандидатов именно для избирателей, которые не хотят отдавать свои голоса за уже существующих политиков». При этом Фесенко подытожил: «Вероятно, лидер «Океан Ельзы» еще сам для себя не решил, пойдет ли он на выборы. Однако несмотря на это уже идет скрытая борьба за него».

А вот Андрей Быченко, директор социологической службы Центра Разумкова, заявил, что то, что Вакарчук занял третье место в рейтинге, свидетельствует о сигнале на обновление власти.
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