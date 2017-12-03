У Трампа заявили о поставках оружия в Украину

В это же время американский военный отметил, что Украина достигла определенных успехов в проведении реформ. Макмастер заявил: «Граждане Украины являются невероятно толковыми. Украинцы стараются для того, чтобы выполнить важную реформу, инициированную Кабинетом министров. Я полагают, что сепаратистам с пророссийскими взглядами будет невероятно тяжело достичь каких-то успехов в вопросе расширения территории, которую они контролируют после вторжения в Украину».
Как известно, в Сенате Соединенных Штатов Америки заявили, что правительственная политика о предоставлении Украинскому государству оборонительных вооружений изменяется.