Саакашвили о блокировке NewsOne: «Мне сильно не нравится Мураев, меня тошнит от Рабиновича»

Как информирует replyua.net, в своем обращении Саакашвили отметил: «Мураев мне очень не нравится. Также меня тошнит от Рабиновича. Чтобы вы знали, я считаю их плохими людьми… Но вы сейчас не Мураева блокируете, ведь Мураев в парламенте сидит. Блокируйте лучше Службу безопасности Украины, которая не ловит Мураева. Интересно, почему его не арестуют? Почему СБУ бегает за нами?»
Кроме того, Саакашвили отметил, что сегодня NewsOne должен был дать политику время в эфире. Он отметил: «Сейчас вы единственный канал блокируете, который сегодня вечером должен был дать нам слово, чтобы мы смогли рассказать Украине всю правду. Я про это вам говорю». При этом политик добавил, что полностью солидарен с участниками блокирования телевизионного канала, что нельзя обижать память погибших на Майдане Героев Небесной сотни высказываниями Мураева о «государственном перевороте». По словам бывшего президента Грузии, СБ Украины должна заниматься такими как Мураев. Также он добавил напоследок, что если бы ему предложили эфир на телеканале Ахметова, он бы с удовольствием этим воспользовался.