Блокировка NewsOne: Мураев рассказал, кто заблокировал в здании его телеканала 200 человек

Как информирует replyua.net, офис телевизионного канала NewsOne, по словам его владельца, блокируют активисты, которые связаны с партией «Братство» Дмитрия Корчинского. Евгений Мураев заявил изданию: «Это люди из окружения Корчинского. Мы пятерых узнали по лицам. Что делать будем? Уличное шоу. Сделаем на мешках внешнюю студию, будем всех приглашать, кто боролся в 2013-м за свободу слова».
В это же время он подчеркнул, что телеканал блокируют по заданию, которое было поставлено Администрацией президента. По словам нардепа, в здании в настоящее время заблокированы две сотни людей. Отмечается также, что с места событий сотрудниками так называемого Всемирного броварского телевидения, интернет-проекта, связанного с партией «Братство», ведется прямая трансляция. В акции также принимают участие члены этой организации.