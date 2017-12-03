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Блокировка NewsOne: Мураев рассказал, кто заблокировал в здании его телеканала 200 человек

Блокировка NewsOne: Мураев рассказал, кто заблокировал в здании его телеканала 200 человекСогласно словам внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины, владельца телеканала NewsOne, в настоящее время в здании сейчас заблокированы двести человек, о чем сообщает «Страна».

Как информирует replyua.net, офис телевизионного канала NewsOne, по словам его владельца, блокируют активисты, которые связаны с партией «Братство» Дмитрия Корчинского. Евгений Мураев заявил изданию: «Это люди из окружения Корчинского. Мы пятерых узнали по лицам. Что делать будем? Уличное шоу. Сделаем на мешках внешнюю студию, будем всех приглашать, кто боролся в 2013-м за свободу слова».

В это же время он подчеркнул, что телеканал блокируют по заданию, которое было поставлено Администрацией президента. По словам нардепа, в здании в настоящее время заблокированы две сотни людей. Отмечается также, что с места событий сотрудниками так называемого Всемирного броварского телевидения, интернет-проекта, связанного с партией «Братство», ведется прямая трансляция. В акции также принимают участие члены этой организации.
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