В Киеве активисты в балаклавах заблокировали канал NewsOne, - причины

Так, в воскресный вечер, 3 декабря активисты в балаклавах начали блокаду офиса телевизионного канала NewsOne, который располагается на улице Полевой в столице Украины. Участники протестной акции устанавливают перед въездом на территорию телеканала забор с колей проволокой, а перед шлагбаумом рядами укладывают мешки с песком. В это же время активисты обратились с призывом к другим небезразличным украинцам приехать и поддержать их в акции. Участники протеста утверждают, что они воевали в зоне Антитеррористической операции, а часть из них является участниками различных радикальных организаций.
Владельца телевизионного канала NewsOne, внефракционного нардепа Евгения Мураева, активисты публично называют сепаратистом. В это же время участники акции требуют переименовать телеканал NewsOne в «Слава Украине».