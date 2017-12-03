«Новый Чернобыль» в Челябинске: Рутений-106 добрался до Украины

Сообщается, что выброс Рутения-106 произошел рядом с Челябинском. Далее изотоп начал перемещаться в другие города Российской Федерации – Казань, Самару, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и, далее, через Средиземное море он попал в Европу.
Столб радиоактивной пыли частично затронул и Украину, пройдя через аннексированный Россией Крым и южные города материка. Как известно, содержание Рутения-106 в воздухе на территории Украины было зафиксировано еще 6 октября текущего года. В этот день благодаря измерительным приборам удалось зафиксировать повышенное содержание изотопа данного вещества в воздухе. Стоит отметить, что концентрация его в атмосфере была безопасной для жизни наших граждан.