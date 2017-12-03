Шествие за импичмент дружно закончился на Европейской площади, - подробности

Согласно сообщению, в акции участвовали около пяти тысяч человек. Митингующие прошлись Киевом по бульвару Тараса Шевченко в направлении улицы Крещатик, через Алею Героев Небесной сотни, улицу Шелковичную и Грушевского. Примечательно, что шествие завершилось на Европейской площади, где была развернута сцена, на которой выступают политики.
Отмечается, что в ходе марша его участники почли память жертв Евромайдана на Алее Героев Небесной сотни. Активисты положили на дороге (перекрестке улицы Банковой и Алее Героев Небесной сотни) плакаты, на которых были написаны обещания президента Украины. Согласно мнению участников Марша за народный импичмент, свои обещания гарант Конституции так и не выполнил. В сообщении также говорится, что нарушений общественного порядка во время шествия зафиксировано не было.