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Стрелков о «добровольцах ЛДНР» в Сирии: «лишены права на все, их используют в качестве пушечного мяса»

Стрелков о «добровольцах ЛДНР» в Сирии: «лишены права на все, их используют в качестве пушечного мяса»«Добровольцы» из незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» продолжают уезжать на войну в Сирию. Как пишет «Диалог», подробности об этом рассказал полковник ФСБ РФ, бывший главарь террористов на Донбассе Игорь Гиркин-Стрелков.

Как информирует replyua.net, в частности Стрелков отметил, что по дороге в Сирию в лучшем случае, что имеют при себе «добровольцы» с оккупированного Донбасса, это паспорта самопровозглашенных республик. Члены бандформирований «ЛДНР» лишены права на все. В Сирии этих ребят используют в качестве «пушечного мяса».

Согласно словам террориста, наемников из Донбасса в Сирии, которые не имеют никаких прав, «обкладывают данью» их командиры. В частности, террорист с позывным «Клуня», ранее воевавший на востоке Украины, распорядился платить ему дань в размере десяти процентов. В случае неповиновения наемников ожидает «изгнание». В это же время Гиркин-Стрелков отметил, что в ЧВК «Вагнер» набирают бойцов двух категорий: «элита», которая выполняет спецоперации, а также «расходники», выступающие в роли «пушечного мяса». Примечательно, что в последнюю категорию отправляют наемников, которые воевали на Донбассе.
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