Марш за импичмент в Киеве стартовал под лозунги: «Импичмент!, Вставай!, Банду геть»

Как удалось выяснить replyua.net, собравшиеся на митинг по инициативе Саакашвили люди в ходже марша выкрикивают: «Импичмент, импичмент…!, Вставай!, Геть банду!, Слава Украине – Героям слава!», и прочее. Одни из активистов украинские флаги держат, а другие – знамя Грузии и красно-черные флаги. Также на акции можно заметить и небольшое количество символики партии Свобода.
Отмечается, что в большей степени, на митинг пришли пожилые люди. Представителей молодого поколения на Марше за импичмент практически не наблюдается. Сами же активисты отмечают, что на митинг они вышли из-за того, что в стране ничего не изменилось после Революции Достоинства. Сообщается также, что колонна двинулась по бульвару Шевченко в сторону главной площади столицы. Примечательно, что собравшихся около трех тысяч людей сопровождают почти три сотни правоохранителей. Протестующие имеют план пойти к Верховной Раде Украины и Администрации президента. Колонну впереди ведет бывший президент Грузии, лидер «Рух новых сил» Михаил Саакашвили в сопровождении священника.