Ученые: сегодня жителей Украины ожидает уникальное зрелище

3 декабря, в воскресенье, с шести часов вечера по киевскому времени жители Украины смогут понаблюдать за уникальным космическим явлением.
Как сообщает replyua.net, астрономы рассказали о том, что сегодня будет суперлуние – явление, при котором Луна кажется яркой и огромной. В пресс-службе американского космического агентства НАСА подчеркнули, что сегодня вечером Луна станет самой большой за весь этот год – яркость естественного спутника Земли возрастет на тридцать процентов, а размеры Луны – на четырнадцать процентов. Суперлуние будет «продолжаться» примерно с шести часов вечера и до четырех часов утра. Исследователи отмечают, что особенно зрелищным суперлуние бывает в ясную ночь.
Однако и при пасмурной погоде Луна будет светить настолько ярко, что не понадобятся даже фонари на улицах. Напомним, что ранее астрономы сообщили сразу о нескольких уникальных космических явлениях, которые можно будет увидеть до конца текущего года.