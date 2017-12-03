Почти 80 тысяч: в ГСЧС рассказали о пожарах в Украине

С января по ноябрь этого года в Украине произошло уже 79 тысяч пожаров, и чаще всего пожары происходят из-за неисправностей в сети и из-за курения в жилом помещении.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из 79 тысяч всех пожаров – около 27 тысяч произошли в жилом секторе. «Основными причинами возгораний в помещениях, и как следствие гибели людей, является небрежность хозяев, пренебрежение правилам пожарной безопасности: неосторожное обращение с огнем и электроприборами, курение в постели в нетрезвом состоянии, перегруз или неисправность электросети», - рассказали в ГСЧС. Сотрудники ведомства предупредили украинцев о последствиях неосторожного обращения с огнем, курения в постели.
По их словам, граждане должны более ответственно относиться к неисправностям в сети и к поломке бытовых приборов. Спасатели попросили не оставлять детей без присмотра родителей и не перегружать электросеть. В частных домах сотрудники ГСЧС советуют установить громоотводы, и при возникновении даже небольшого возгорания сразу вызывать пожарную службу.