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Большинство жителей Донбасса не хотят отсоединяться от Украины, – исследование

Большинство жителей Донбасса не хотят отсоединяться от Украины, – исследование
Как передает replyua.net, согласно исследования настроения на востоке страны, которое проводил фонд «Демократические инициативы», большинство жителей Донбасса не хотят отсоединения от Украины. Результаты исследования в эфире «Громадського радио» озвучил аналитиком фонда Андрей Сухарин.

По его словам, действительно можно констатировать, что российский вектор сломался, но это нек значит, что жители Донбасса стали полностью соглашаться с политикой Киева и хотят евроинтеграции. Один вектор у нас упал, а другой еще пока не вырос. «Мы говорим сейчас не о присоединении к России, а скорее об интеграционных настроения, куда мы должны двигаться. Мы не говорим о сепаратизме, а исключительно о направлении движения», – отметил эксперт. Он добавил, что в 2014 году после начала военного конфликта была довольно неопределенная ситуация, люди не заявляли, что хотят в Россию, так же не заявляли о западном направлении, многие не хотели отвечать на вопросы социологов.

Аналитик подчеркнул, что теперь доля людей, которые не определились, немножко меньше. Мы наблюдаем определенный тренд в течение 2-3 лет, российский вектор не растет, он постепенно, но падает. Можем говорить, что эти люди не переметнулись снова в сторону евразийской интеграции. Они остались на своей позиции, и возможно, станут тем электоральным кругом, который захочет поддержать проевропейский развитие.
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