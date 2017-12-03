В Украине увеличился размер пособия по безработице

С 1 декабря в Украине вырос размер прожиточного минимума, в связи с чем также увеличился размер пособия по безработице, и максимальный уровень помощи украинцам, стоящим на бирже труда, теперь достигает 7048 гривен, информирует replyua.net со ссылкой на Государственную службу занятости.
«Кроме повышения максимальной помощи по безработице в связи с повышением прожиточного минимума увеличиваются все социальные выплаты от государства», - рассказали в службе занятости. Размер прожиточного минимума возрос до 1762 гривен, а максимальные выплаты безработным будут достигать 7048 гривен, при этом нужно отметить, что ранее максимальный размер выплат составлял 6739 гривен.
Напомним, что в правительстве ранее рассказали о том, что в следующем году прожиточный минимум планируется увеличить до 1853 гривен, но делать то будут в два этапа. Более того, с января следующего года Кабмин анонсировал повышение минимальной зарплаты в стране до 3764 гривен. Таким образом, всего за один год минимальная зарплата в Украине увеличится более чем в два раза.