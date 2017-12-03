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Третий в президентском рейтинге: каким главой государства будет Вакарчук?

Третий в президентском рейтинге: каким главой государства будет Вакарчук?
Социологи из нескольких исследовательских компаний недавно обнародовали результаты рейтинга, в котором Святослав Вакарчук, лидер «Океана Эльзы», оказался в тройке лидеров среди кандидатов на должность президента Украины, причем наравне с Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, эксперты прокомментировали результаты опроса и рассказали, какой получится президент из Вакарчука. «Позиция у него абстрактно-нейтральная. Он всегда выступает в стиле «за все хорошее и против всего плохого», - считает Петр Олещук, известный политолог. А вот Владимир Фесенко, другой политолог, отметил, что Вакарчуку необходимо демонстрировать нравственность и подчеркивать, что он сильно отличается от других претендентов. Еще на этапе выборов Вакарчуку, по мнению Фесенко, стоит показать избирателям: его поддерживает широкая коалиция общественных организаций и партий. А еще лидеру ОЭ необходимы в команде люди, компетентные в сферах обороны и внешней политики.

Соучредитель платформы «Новая страна» Андрей Длигач уверен, что Вакарчук может привести отличную команду, поскольку его поддерживают «самые приятные люди из постмайдановской тусовки».
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