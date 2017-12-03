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В Карпатах открылся новый горнолыжный сезон

В Карпатах открылся новый горнолыжный сезон
2 декабря, в субботу, на украинском курорте Буковель официально начался новый горнолыжный сезон. Как информирует replyua.net, об этом Оксана Островская, начальник пресс-службы Буковеля, написала на своей странице в Фейсбуке.

Островская подчеркнула, что в самое ближайшее время сотрудники курорта подготовят трассы и подъемники для удобства отдыхающих. «Запускаем для катания подъемник №17 и трассу 17А. Подъемник №5 будет работать как транспортный. Во вторник, 05.12.2017, запускаем для катания подъемник №12 и трассу 12В. Это те подъемники и трассы, которые 100% будут работать в эти дни, но не исключено, что будут запущены и дополнительные», - пишет Островская.

По ее словам, в Буковеле сейчас установились весьма благоприятные погодные условия, благодаря чему не позже, чем через две недели, большинство трасс и подъемников будут открыты для отдыхающих. Напомним, что Буковель является одним из лучших горнолыжных курортов Украины и пользуется огромной популярностью среди любителей зимнего отдыха.
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