В Украине зарегистрировали политическую партию «Слуга народа»

По информации корреспондентов УНН со ссылкой на Министерство юстиции, в едином государственном реестре юридических лиц Украины зарегистрировано юридическое лицо, которое называется «Политическая партия «Слуга народа», передает replyua.net. В соответствии с данными реестра, организационно-правовая форма юридического лица «Слуга народа» является политической партией. Стоит отметить, что, по информации ЕГР, руководителем партии «Слуга народа» является Баканов Иван Геннадьевич. По информации организации YouControl, с 2013 года он возглавляет ООО «Квартал 95». В свое время «Политическая Партия «Слуга народа» называлась «Політична Партія «Партія Рішучих змін».
Помимо этого, в процессе регистрации партии указывался ее адрес: 04053, г.Киев, улица Сечевых стрельцов, дом 77, офис 728. В По данным сайте YouControl, такой же адрес указан в регистрации частного юридического бюро «Качура Лоерс».
Следует напомнить, что в 2015 году была показана премьерная серия «Слуги народа», в котором шоумен Владимир Зеленский сыграл роль президента Украины. В целом, на ТВ показали два сезона этого сериала.