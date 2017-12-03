В ВОЗ рассказали, из-за чего каждые два часа в Украине умирают не меньше трех человек

Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что каждые два часа в Украине умирают не менее трех человек, и эти смерти связаны с плохой экологией.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, при этом в Министерстве экологии заявляют о том, что ежегодно в нашей стране накапливаются десять тонн отходов из расчета на одного жителя, а в стальных европейских государствах эти цифры в два раза меньше. При этом общее количество отходов в Украине достигло 36 миллиардов тонн. «Только из-за высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха Украина может терять до 15% урожая. Но меня поражают другие цифры. По данным ВОЗ, каждые два часа в Украине умирает 3 человека из-за плохого состояния окружающей среды», - заявил Остап Семерак, глава министерства. По его словам, вопросы, связанные с защитой окружающей среды, должны быть в Украине приоритетными, однако такими проблемами практически не занимаются.
Напомним, что ранее была разработана Национальная стратегия обращения с отходами, которая будет реализована до 2030 года. В Кабмине отметили, что стратегия направлена на сокращение количества отходов и на увеличение уровня переработки этих отходов. Согласно стратегии, уровень захоронения отходов будет сокращен с 90 до 30 процентов.