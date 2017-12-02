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Учения в Черном море: ВМС ВСУ провели тренировку с американским эсминцем

Учения в Черном море: ВМС ВСУ провели тренировку с американским эсминцемПресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в своем «Фейсбуке», 2 декабря 2017 года сообщила, что ВМС ВСУ была проведена совместная тренировка с эсминцем ВМС США в акватории Черного моря. Как информирует replyua.net, к мероприятиям со стороны Украины были привлечены два вертолета Ка-27.

В частности, в сообщении ВМС Украины говорится: «В акватории Черного моря 2 декабря 2017 года военно-морские силы Украины вместе с эсминцем Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки «Джеймс Уильямс» провели тренировку типа PASSEX. С украинской стороны были привлечены к мероприятиям два вертолета Ка-27».

Учения в Черном море: ВМС ВСУ провели тренировку с американским эсминцем


Кроме того в сообщении подчеркнули, что целью тренировки была отработка совместных действий с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса, а также повышение уровня совместимости и углубление сотрудничества. В пресс-службе ВМС Украины добавили: «Морская авиация ВМС Украины (вертолеты Ка-27) отработали элементы посадки на палубу американского корабля. Кроме того, участники тренировки провели учения по противовоздушной обороне в соответствии со стандартами Альянса».
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