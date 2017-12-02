Учения в Черном море: ВМС ВСУ провели тренировку с американским эсминцем

В частности, в сообщении ВМС Украины говорится: «В акватории Черного моря 2 декабря 2017 года военно-морские силы Украины вместе с эсминцем Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки «Джеймс Уильямс» провели тренировку типа PASSEX. С украинской стороны были привлечены к мероприятиям два вертолета Ка-27».
Кроме того в сообщении подчеркнули, что целью тренировки была отработка совместных действий с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса, а также повышение уровня совместимости и углубление сотрудничества. В пресс-службе ВМС Украины добавили: «Морская авиация ВМС Украины (вертолеты Ка-27) отработали элементы посадки на палубу американского корабля. Кроме того, участники тренировки провели учения по противовоздушной обороне в соответствии со стандартами Альянса».