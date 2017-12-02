ЧП в Крыму: автомобиль «влетел» в группу подростков 13-15 лет

В частности, собеседник агентства сказал: «В населенном пункте Братское на улице Ленина легковое транспортное средство совершило наезд на семерых человек, подростков, возраст которых составляет от 13 до 15 лет». Согласно словам источника, четверо подростков были доставлены в медицинское учреждение. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Еще трое несовершеннолетних детей получили необходимую амбулаторную медицинскую помощь. В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, ранее уже сообщалось, что в Киевской области в городе Бровары водитель транспортного средства BMW, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сбил молодого мужчину 26 лет, переехал его, а потом еще и протянул по асфальтной дороге около двух километров.