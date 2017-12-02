Киношники отказались снимать фильм в Украине из-за палаток «МихоМайдана»

Украинская кинокомпания вела переговоры с американской о съемках фильма в Украине. Как оказалось, американские кономатографисты умеют это делать на мировом уровне, но за сравнительно небольшие деньги. Переговоры были успешными, но, когда дошло до подписания контракта, то киношных инвесторов напугала одна вещь. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского политолога и блогера Владимира Горковенко.
По его словам, инвесторы увидели по телевизору палатки «МихоМайдана», посмотрели и решили снимать фильм в Европе. Там дороже, зато нет палаток. Блогер отмечает, поэтому не важно, сколько проплаченных титушек свезут на «МихоМайдан», не важно, какие лозунги будут произносить с трибуны. Важно, что киношники ни за что не снимут фильм о геройском «МихоМайдане», ну, разве что комедию. Трейлер уже снято.
Говоря о трейлере, Горковенко имел ввиду вчерашний эфир на телеканале НьюсВан, в ходе какого Саакашвили настолько засмотрелся в собственный телефон, что прослушал вопрос ведущего Тиграна Мартиросяна. Несмотря на то, что Саакашвили даже не услышал вопрос, он начал нести откровенную чушь о том, что Порошенко во что бы то ни было хочет его схватить, не дать провести акции. После того, как у Саакашвили закончился словарный запас, он решил переспросить ведущего, о чем на самом деле был вопрос, тем самым опозорил не только себя, но и продемонстрировал неуважение к ведущему.