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Спецтема«Танковый бой на Донетчине»: ВСУ показали, чего стоят

Кравчук: «На коленях стоим. Нас окружают одни противники: РФ, Венгрия, Польша, Румыния»

Кравчук: «На коленях стоим. Нас окружают одни противники: РФ, Венгрия, Польша, Румыния»Во время дискуссии в Национальном педагогическом университете первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что наше государство оказалось в окружении стран, которые постоянно предъявляют нам какие-то определенные претензии, пишет «112 Украина». Кроме Российской Федерации в список стран, которые имеют постоянно негативные к нам вопросы, Кравчук также включил Румынию, Польшу и Венгрию.

Как информирует replyua.net, в частности Леонид Кравчук заявил: «Вокруг нас оказались одни противники. Российская Федерация – агрессор, воюет против нас. Польша хочет управлять нами, даже расставлять кадры. Венгры в последнее время часто говорят, что будут против нас сражаться. Румыния тоже под вопросом…».

В это же время политик напомнил те причины, по которым сложилась та ситуация, которую мы сейчас видим. В частности Кравчук подчеркнул: «Стоим на коленях. Когда же мы выпрямимся? Нам удалось распрямиться в 1991 году». Также первый президент Украины подчеркнул, что граждане Украины уже забывают о Евромайдане, так как в результате к власти пришли совсем не те люди, которые начинали его.
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