Кравчук: «На коленях стоим. Нас окружают одни противники: РФ, Венгрия, Польша, Румыния»

Как информирует replyua.net, в частности Леонид Кравчук заявил: «Вокруг нас оказались одни противники. Российская Федерация – агрессор, воюет против нас. Польша хочет управлять нами, даже расставлять кадры. Венгры в последнее время часто говорят, что будут против нас сражаться. Румыния тоже под вопросом…».
В это же время политик напомнил те причины, по которым сложилась та ситуация, которую мы сейчас видим. В частности Кравчук подчеркнул: «Стоим на коленях. Когда же мы выпрямимся? Нам удалось распрямиться в 1991 году». Также первый президент Украины подчеркнул, что граждане Украины уже забывают о Евромайдане, так как в результате к власти пришли совсем не те люди, которые начинали его.