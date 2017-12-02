Закон о реинтеграции Донбасса: что решили в Раде?

Как информирует replyua.net, закон о реинтеграции Донбасса парламент должен был рассмотреть с 5 по 8 декабря текущего года, но в повестке дня на эти даты ни слова нет о реинтеграции. Народные избранники рассмотрят 5 декабря включение в повестку дня двух законопроектов Кабмина №7286 об усилении ответственность за нарушение правил дорожного движения и №7276 об изменениях законов о доступе к информации Национального агентства по предотвращению коррупции.
Также из расписания, отмечает издание, можно сделать вывод, что 7 декабря в Верховной Раде Украины будет рассмотрен во втором чтении проект государственного бюджета на следующий год. Помимо прочего будет также рассмотрен и проект закона №7322 «О дипломатической службе». Ранее уже сообщалось, что в законопроект о реинтеграции Донбасса были внесены ключевые положения.