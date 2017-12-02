Саакашвили не опроверг публикации сметы предстоящих акций, также, как и сообщение о своей встрече с Коломойским

По Киеву сегодня в разных районах города раздавали листовки и газеты «Руху нових сил» с агитацией завтрашней акции Михеила Саакашвили. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского политолога Олесю Яхно-Белковскую.
По ее словам, многие удивились от того, что на одной из таких листовок была карта Украины без Крыма, но не только это удивило людей в преддверии акции 3 декабря. Предшествовала сегодняшней раздаче листовок публикация в СМИ сметы предстоящих акций. Только за один день на доставку протестующих, их питание и агитационную продукцию пойдет 1 139 500 грн. и опровержения этой информации не было. Как и раньше не было опровержений со стороны Михеила Николозовича и его команды по поводу состоявшейся с Игорем Коломойским встречи перед митингами 17 октября. Олеся Яхно-Белковская отмечает, если опубликованная информация о финансовых и организационных расходах – это правда, то в Киев собираются привести 3533 нанятых демонстранта из разных областей Украины. Получается, что киевляне не поддерживают акции Саакашвили, раз нужно свозить массовку с разных регионов.
Политолог отметила, что уже видны организационные ухищрения, чтобы заранее создать видимость массовости предстоящей акции. Скажем, факельное шествие, которое выглядит зрелищно даже при небольшом количестве людей или – попытки закрепиться на новых площадках, не имеющих большого отрытого пространства, скажем, возле ГПУ на Резницкой, где, соответственно, легче обеспечить эффект массовости. Также несколько дней назад прозвучало заявление о возможном аресте Саакашвили. Понятно, что власти ни до, ни после и, тем более, накануне акции невыгодно любое обострение ситуации – такие заявления, судя по всему, носят мобилизирующий характер со стороны самого Саакашвили и его команды, с целью собрать как можно большее количество людей на акцию 3 декабря. Подытоживая, политолог отметила, что цель публичной активности Саакашвили, если говорить о конструктивной составляющей, вообще непонятна, ведь в сказки про реформы за 70 дней никто не верит, даже сами сторонники Саакашвили с улыбкой воспринимают речи их лидера.