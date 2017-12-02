Стало известно, для кого в Украине с 1 декабря подорожал газ

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В Украине с 1 дня декабря месяца 2017 года в очередной раз поднялась цена на газ. Как сообщают украинские средства массовой информации, на этот раз повышение цен на себе смогут ощутить представители сферы промышленности. Как удалось выяснить replyua.net, по мнению специалистов, уже через совсем небольшой отрезок времени очередное «покращення» каждый украинец сможет прочувствовать на своей собственной «шкуре».В частности, в сообщении СМИ отмечается, что в настоящее время расценки остаются на прежних местах, но даже так, многие граждане Украины уже сейчас не в силах с ними справиться. Начиная с 1 декабря 2017 года НАК «Нафтогаз Украины» будет продавать промышленности и другим хозяйственным объектам газ по цене минимум 9019,2 гривны. Если сравнивать эту цену с ноябрьской, то она повышается на 2,3-2,4 процента.В свою очередь, в самой же компании отметили, что цены на «голубое топливо» для промышленности будут дифференцироваться в зависимости от количества закупочных кубометров, а также условий оплаты и наличия задолженностей. Следовательно, повышение цен произойдет не только на промышленные товары, но и на продукты питания также. Также закономерно ожидать и повышения тарифов на отопление и горячую воду.