Стало известно, для кого в Украине с 1 декабря подорожал газ

В частности, в сообщении СМИ отмечается, что в настоящее время расценки остаются на прежних местах, но даже так, многие граждане Украины уже сейчас не в силах с ними справиться. Начиная с 1 декабря 2017 года НАК «Нафтогаз Украины» будет продавать промышленности и другим хозяйственным объектам газ по цене минимум 9019,2 гривны. Если сравнивать эту цену с ноябрьской, то она повышается на 2,3-2,4 процента.
В свою очередь, в самой же компании отметили, что цены на «голубое топливо» для промышленности будут дифференцироваться в зависимости от количества закупочных кубометров, а также условий оплаты и наличия задолженностей. Следовательно, повышение цен произойдет не только на промышленные товары, но и на продукты питания также. Также закономерно ожидать и повышения тарифов на отопление и горячую воду.