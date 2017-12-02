Социолог: у нас до сих пор какократия – власть худших, мы ругаем наших политиков, но голосуем за тех же



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Как отметил в эфире «Громадського радио» социолог Александр Шульга, в 1991 году многие не понимали, к чему это приведет. В Украине действительно были диссиденты, но это были единицы, а большинство сидели на кухнях.



Социолог отметил, что за время независимости настроения украинцев поменялись, но, как и в 1991-ом большинство граждан поддерживают независимость. «Если мы говорим об идентичности, то у нас среди молодежи доля тех, кто называет себя гражданами Украины, больше, но для меня более важен ответ на вопрос, чувствуете ли вы ответственность за состояние дел в стране, потому что здесь мы возвращаемся к тому, с чего мы начинаем эту беседу: люди не понимали, что происходит, потому что не были в полной мере вовлечены в социальную жизнь», – отметил Шульга. По его словам, чувство ответственности сыграло с нами злую шутку. У нас до сих пор какократия – власть худших, мы ругаем наших политиков, но голосуем за тех же. Чувство ответственности за положение в стране людей, которые родились в независимой Украине, почти не отличается от ответов тех, кто родился в Советском Союзе.

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Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины Как передает replyua.net , 1 декабря Украина отмечала очередную годовщину Всеукраинского референдума за независимость, но еще в 1991-ом году даже глава Народного руха Украины Вячеслав Чорновил не был уверен, что большинство проголосует за независимость Украины. Он тогда сказал: хотя бы нам получить 50%+1 голос.Как отметил в эфире «Громадського радио» социолог Александр Шульга, в 1991 году многие не понимали, к чему это приведет. В Украине действительно были диссиденты, но это были единицы, а большинство сидели на кухнях.Социолог отметил, что за время независимости настроения украинцев поменялись, но, как и в 1991-ом большинство граждан поддерживают независимость. «Если мы говорим об идентичности, то у нас среди молодежи доля тех, кто называет себя гражданами Украины, больше, но для меня более важен ответ на вопрос, чувствуете ли вы ответственность за состояние дел в стране, потому что здесь мы возвращаемся к тому, с чего мы начинаем эту беседу: люди не понимали, что происходит, потому что не были в полной мере вовлечены в социальную жизнь», – отметил Шульга. По его словам, чувство ответственности сыграло с нами злую шутку. У нас до сих пор какократия – власть худших, мы ругаем наших политиков, но голосуем за тех же. Чувство ответственности за положение в стране людей, которые родились в независимой Украине, почти не отличается от ответов тех, кто родился в Советском Союзе.