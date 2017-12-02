Казанский раскритиковал стремление боевиков Донбасса быть «украинцами»

Подконтрольные России боевики самопровозглашенной «ДНР» возмущаются тем, что в Киеве не хотят признавать население «республики» украинцами, хотя причиной этого являются деньги. Как сообщает replyua.net, об этом на своей Facebook-странице написал известный журналист и блогер из Донецка Денис Казанский. В частности, свой пост он сопроводил скриншотом одного из сайтов сепаратистов, на котором фигурирует соответствующий заголовок.
«Почему Киев отказывается признавать жителей Донбасса украинцами?» – задают вопрос на своем сайте террористы «ДНР». Я аж поперхнулся. На каких основаниях людям, воюющих против Украины, жаловаться, что Киев их украинцами не признает. Так наоборот, надо радоваться. Начал читать: как выяснилось, они возмущены тем фактом, что Украина не платит им пенсии. Ненормальные шизофреники», – подчеркнул Казанский.
Ранее журналист привел доказательства того, что захватившие Донецк люди этот город ненавидят. В том числе, Денис Казанский написал, что в городе одним из культурных центров до начала военных действий на Донбасс являлся клуб «Liverpool» и традиционная британская телефонная будка красного цвета. Но когда город оккупировали, это место сразу пришло в упадок.