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На Западе рассказали, как Украина и Польша могут решить «исторический» конфликт

На Западе рассказали, как Украина и Польша могут решить «исторический» конфликт
Известная в странах Запада журналистка и писательница Энн Эпплбаум, являющаяся лауреатом Пулитцеровской премии, в интервью «Новому времени» рассказала, как Киеву и Варшаве решить «исторический» конфликт, передает replyua.net. По ее мнению, хорошим является пример Германии и Франции. «С обеих сторон есть травмы, и это, вне сомнений, справедливо для ситуации с Польшей», - отметила Эпплбаум. Журналист уверена, что для нормального сотрудничества в будущем нужно преодолеть все травмы.

«Пока что Украине и Польше не удалось создать такой тип отношений, благодаря которому станет возможным примирение их интерпретации истории, несмотря на большое количество исторических комиссий, которые работали успешно 20 лет, и на множество написанных книг на историческую тематику. Буквально два года назад все указывало на отсутствие проблем, но вдруг фантастически глубокие и хорошие отношения испортились», - отметила Эпплбаум.

По мнению писательницы, ни одна из стран не выиграет от таких напряженных отношений, в связи с чем Украине важно использовать существующий в Европе пример достижения консенсуса в спорах, касающихся истории.
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