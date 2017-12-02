На Западе рассказали, как Украина и Польша могут решить «исторический» конфликт

Известная в странах Запада журналистка и писательница Энн Эпплбаум, являющаяся лауреатом Пулитцеровской премии, в интервью «Новому времени» рассказала, как Киеву и Варшаве решить «исторический» конфликт, передает replyua.net. По ее мнению, хорошим является пример Германии и Франции. «С обеих сторон есть травмы, и это, вне сомнений, справедливо для ситуации с Польшей», - отметила Эпплбаум. Журналист уверена, что для нормального сотрудничества в будущем нужно преодолеть все травмы.
«Пока что Украине и Польше не удалось создать такой тип отношений, благодаря которому станет возможным примирение их интерпретации истории, несмотря на большое количество исторических комиссий, которые работали успешно 20 лет, и на множество написанных книг на историческую тематику. Буквально два года назад все указывало на отсутствие проблем, но вдруг фантастически глубокие и хорошие отношения испортились», - отметила Эпплбаум.
По мнению писательницы, ни одна из стран не выиграет от таких напряженных отношений, в связи с чем Украине важно использовать существующий в Европе пример достижения консенсуса в спорах, касающихся истории.