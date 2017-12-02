Эксперт: итог реформы – Сытник и Луценко следят друг за другом, «роют» компромат, а коррупционеры дальше спокойно работают

Распри между правоохранительными органами свидетельствуют о том, что политическая элита больше склонна к тому, чтобы все власти под себя подмять, тогда легче управлять, как это было все 26 лет независимости, но в этой ситуации есть существенные профессиональные моменты. НАБУ как новый орган зачастую буквально воспринимает советы, которые звучат от западных экспертов, не вдумываясь в содержание тех советов. Мы это видим на реализации этой функции агентов. В агента, который действует под прикрытием, тоже есть границы дозволенного, которых он должен придерживаться. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одной из радиостанций высказал старший научный сотрудник Института государства и права Николай Сирый.
Он отметил, что с профессиональной точки зрения для страны неприемлемо, когда генпрокурор говорит: мы месяц следили за агентом, чтобы разобраться, как он работает. На то и существует генпрокурор, который обязан не месяц, а в течение дня разобраться в ситуации. Если он получил информацию, что на определенной площадке работают два правоохранительных органа, тогда у него задачи: дать одному правоохранительному органу приоритет, а другого попросить заниматься другой работой. И первый, и второй орган выступает от имени государства. Это ситуация, когда сами за собой следят, выстраивают какие-то оперативные схемы, выбрасывают это все перед обществом и сами себя наказывают. Реформа правоохранительных органов была начата профессионально неграмотно – нельзя построить эффективную правоохранительную систему, в которой правоохранительные органы занимаются тем, что устраивают слежку друг за другом и «копают» компромат.
Эксперт подчеркнул, что именно прокуратура – основная опора сегодняшней власти. Судебная власть разрушена. В судебной власти очень сложная ситуация – не хватает простых судей, они деморализованы. Прокуратура устами главы рассказывает нам о преступлениях Януковича и как они борются с преступлениями Януковича, а не как сегодняшняя прокуратура продолжает вести дела, которые были сфальсифицированы прокурорами, Пшонкой и ему подобными.