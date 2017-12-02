валюта
СпецтемаСМИ: в Минске Путин шел к Лукашенко странной походкой и на высоких каблуках

В информационной войне ГПУ усилилась опытным «бойцом информационного фронта»

В информационной войне ГПУ усилилась опытным «бойцом информационного фронта»
Как передает replyua.net, полковник Андрей Лысенко, ранее известный как представитель АТО, переходит на работу в Генеральную прокуратуру. Об этом Андрей Лысенко рассказал сам, поделившись приятной новостью в Facebook, отметив, что с предложением о работе в ГПУ к нему обратился сам Юрий Луценко, на что уже экс-спикер штаба АТО дал позитивный ответ.

По словам украинского политолога Владимира Горбача, похоже, что информационная война между силовыми органами в Украине еще не подходит к концу, а стороны только усиливают свои позиции. Переход Лысенко в Генпрокуратуру – это тенденция к «милитаризации» Генпрокуратуры. Этим фактом практически признается, что сама Генпрокуратура находится в ситуации войны – информационной войны, которая ведется против нее и персонально против генпрокурора Луценко. И для самозащиты ГПУ требует нового спикера.

Политолог отметил, что Андрей Лысенко – опытный «боец информационного фронта», за плечами которого различные войны и сложные ситуации. Это хорошо, что он военный. Именно военная дисциплина обеспечения «информационной мобилизации» и как человек военный, этот полковник точно не говорит лишнего.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Танковый бой на Донетчине»: ВСУ показали, чего стоят

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
02 дек 2017
6943

«В Украину» или «На Украину»: гражданин РФ резко осадил сторонников Путина

На своей странице в соцсети Facebook российский оппозиционный журналист Александр Тверской, известный своей проукраинской позицией, опубликовал «правильный» краткий русско-украинский разговорник.

01 дек 2017
6802

Портников: дядя Саакашвили, который рвется в Украину, не такой уж простой, но не все об этом расскажут

Как передает replyua.net, украинские информационные ресурсы начали молниеносно распространять информацию о том, что в преддверии акций протеста в столице 3 декабря украинские правоохранители не

02 дек 2017
6154

Жириновский: «Если начнется обсуждение о вступлении Украины в НАТО, войска РФ встанут на немецкой границе»

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, заявил о том, что в случае начала переговоров о вступлении Украины в Североатлантический альянс, войска России сразу встанут на границе Германии. Как передает

Последние новости

Олешко: у Саакашвили включили режим «мороз» и продолжают набирать зомби, которых привезут в Киев для «импичмента»

Зибров о Лорак: «Одной ж..ой на два стула не усядешься!»

Эксперт: итог реформы – Сытник и Луценко следят друг за другом, «роют» компромат, а коррупционеры дальше спокойно работают

Депутат: «Революция Достоинства стала причиной раздора для украинского народа»

В информационной войне ГПУ усилилась опытным «бойцом информационного фронта»

Важное за 1 декабря: план Волкера об урегулировании на Донбассе уже согласован с Украиной, Францией и Германией

Ригондо-Ломаченко: букмекеры дали прогноз на поединок

В Украине вступил в силу закон о новом празднике

Одно из двух: посол России в США пошел против Путина или обманул американцев

Сначала в Киеве, потом – в Одессе: Седокова, работающая в РФ, анонсировала концерты в Украине

Палий: у Найема еще 2 года назад был шанс предотвратить то, что сегодня происходит в НАБУ

ЧП в Броварах: пьяный водитель на BMW протащил парня по асфальту около 2 км

В Центробанке отказались печатать купюры с изображением Путина

Бирюков: карта Украины без Крыма – вдохновитель этих наклеек сидит в «мышебратской» стране и нервно хихикает

Директор Центральной библиотеки Славянска: в том, что произошло в Славянске, это в определенной степени и наша вина

Хуг: «На Донбассе работают 39 россиян от ОБСЕ»

Синоптики предупредили о неприятной погоде на следующей неделе

Стало известно, что на самом деле носит Порошенко под одеждой

Нардеп: Новинский и Григоришин – заслужили гражданство Украины, а герой на фронте почему-то нет

Будет дорого: эксперты рассчитали стоимость новогоднего стола-2018

 Новости за день