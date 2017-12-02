В информационной войне ГПУ усилилась опытным «бойцом информационного фронта»

Как передает replyua.net, полковник Андрей Лысенко, ранее известный как представитель АТО, переходит на работу в Генеральную прокуратуру. Об этом Андрей Лысенко рассказал сам, поделившись приятной новостью в Facebook, отметив, что с предложением о работе в ГПУ к нему обратился сам Юрий Луценко, на что уже экс-спикер штаба АТО дал позитивный ответ.
По словам украинского политолога Владимира Горбача, похоже, что информационная война между силовыми органами в Украине еще не подходит к концу, а стороны только усиливают свои позиции. Переход Лысенко в Генпрокуратуру – это тенденция к «милитаризации» Генпрокуратуры. Этим фактом практически признается, что сама Генпрокуратура находится в ситуации войны – информационной войны, которая ведется против нее и персонально против генпрокурора Луценко. И для самозащиты ГПУ требует нового спикера.
Политолог отметил, что Андрей Лысенко – опытный «боец информационного фронта», за плечами которого различные войны и сложные ситуации. Это хорошо, что он военный. Именно военная дисциплина обеспечения «информационной мобилизации» и как человек военный, этот полковник точно не говорит лишнего.