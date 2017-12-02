Важное за 1 декабря: план Волкера об урегулировании на Донбассе уже согласован с Украиной, Францией и Германией

Как передает replyua.net, известный украинский политолог Евгений Магда, уже по традиции, в своем блоге опубликовал список самых актуальных новостей 1 декабря.
По мнению политолога, среди тех новостей, на которые нужно обратить внимание информация о том, что президент Петр Порошенко в двадцать шестую годовщину всеукраинского референдума заверил в скором проведении плебисцита о вступлении Украины в НАТО и ЕС. Президент также подписал закон о запрете «маски-шоу» во время обысков на предприятиях и поддержал налог на вывод капитала. Решил не отставать от президента в своих заявлениях и премьер Владимир Гройсман, который заверил, что безопасность и строительство дорог останутся приоритетами и в 2018-ом году. На Банковой также озвучили важную информацию, в частности, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев отметил, что план Волкера об урегулировании на Донбассе согласован с Украиной, Францией и Германией.
Политолог отметил, что от правоохранителей также было немало заявлений, Юрий Луценко сообщил об успехах прокурорских работников президенту и всем заинтересованным. Артем Сытник нанес информационного контрудара по делу «агента Сергея». Опять поделился важной информацией экс-президент Леонид Кравчук, назвав четыре главных проблемы Украины. В информационной повестке дня важной стала новость о том, что Испания начала процедуру экстрадиции нардепа Александра Онищенко. Митрополит Филарет заверил, что УПЦ (КП) принципиально не захватывает храмов УПЦ (МП). Ну и под вечер пришла новость из-за океана о том, что Майкл Флинн признал, что лгал относительно контактов с российским послом Сергеем Кисляком.