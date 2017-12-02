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Одно из двух: посол России в США пошел против Путина или обманул американцев

Одно из двух: посол России в США пошел против Путина или обманул американцев
Посол России в США Анатолий Антонов связывает освобождение украинского кинорежиссера Олега Сенцова и других политических заключенных из Минским процессом. Как передает replyua.net, видео с таким заявлением российского дипломата опубликовала на своей странице в Facebook координатор Евромайдан SOS Александра Матвийчук.

По ее словам, само заявление Антонова весьма неожиданное, ведь оно полностью противоречит позиции президента Российской Федерации Владимира Путина, который осенью прошлого года во время ужина «нормандской четверки» заявил, что заключенные по политическим мотивам украинцы в России и оккупированном Крыму не попадают под освобождение, согласно минскими договоренностям.

Прошло чуть больше года и посол РФ в США Анатолий Антонов на вопрос «чего ждет Россия и когда освободит Олега Сенцова и других политических заключенных» в рамках презентации, посвященной российско-американским отношениям, которая состоялась 1 декабря в Стэнфорде, дает совсем противоположный ответ, теперь остается ждать официального заявления Кремля.
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