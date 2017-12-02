ЧП в Броварах: пьяный водитель на BMW протащил парня по асфальту около 2 км

В сюжете Телевизионной службы новостей отмечается, что в настоящее время пострадавший Игорь Ковальский находится в реанимационном отделении одного из медучреждений. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У парня счесано 30 процентов кожи. Отец пострадавшего, в свою очередь, рассказал, что в некоторых местах кожа у его сына счесана просто до костей. У Игоря многочисленные переломы и нет части уха. Он также рассказал: «Там страшное с ним. Асфальтом покрыто все тело, это все вымывают сейчас».
Свидетели происшествия утверждают, что пострадавший парень отдыхал с друзьями вблизи сауны. В какой-то момент там началась драка. Потом Игорь предпринял попытку остановить водителя транспортного средства BMW, который являлся участником этой самой драки. Но водитель сбил 26-летнего парня и потащил его по асфальтной дороге. Сестра пострадавшего рассказала, что ее брат недавно приехал из Польши, где он работал поваром. Она добавил: «Медики утверждают, что можно нарастить и связки, и мышцы, но главное, чтобы не было там инфекции. Игоря ожидает долгий процесс реабилитации». В настоящее время сотрудники полиции разыскивают виновника этого инцидента – водителя того самого BMW, которому, согласно украинскому законодательству, за содеянное грозит до трех лет тюремного срока.