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Хуг: «На Донбассе работают 39 россиян от ОБСЕ»

Хуг: «На Донбассе работают 39 россиян от ОБСЕ»
Александр Хуг, первый заместитель главы СММ ОБСЕ, заявил о том, что мониторинговую миссию на Донбассе осуществляют наблюдатели из сорока государств, и представителей РФ в миссии насчитывается 39 человек.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Голос Америки, об этом Хуг рассказал во время брифинга Хельсинской комиссии в Вашингтоне. «50–60% наблюдателей – из стран ЕС. Наибольший контингент наблюдателей из одной страны – это контингент США, который в целом составляет 66 представителей. Россия имеет контингент – 39 наблюдателей. После проведения патрулирования все члены наблюдательного патруля должны согласовать свой отчет. Эти патрули состоят из шести–восьми участников – разных по национальности и происхождению», - подчеркнул Хуг.

Напомним, что миссия ОБСЕ начала работать на Донбассе в июле 2014 года. Представители невооруженной гражданской миссии осуществляют наблюдение за ситуацией в регионе, а также готовят отчеты об обстановке на Донбассе. В штат миссии в настоящий момент входят около 700 человек.
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