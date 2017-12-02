Будет дорого: эксперты рассчитали стоимость новогоднего стола-2018

До Нового года остается меньше месяца, и многие украинцы уже начали закупать продукты для праздничного стола, однако Новый год-2018 станет очень дорогим для большинства семей.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, эксперты посчитали, во сколько обойдутся продукты для праздничного стола, взяв за основу данные Госстата, а также средние цены в самых крупных супермаркетах. Так, салат «Оливье» на восемь порций теперь обойдется примерно в 167 гривен, а «Селедка под шубой» - в 79 гривен. Винегрет пока остается одним из самых доступных салатов – продукты для него стоят чуть больше 50 гривен. Холодец становится деликатесом в нашей стране, учитывая повышение цен на мясо, и в этом году на приготовление этого блюда придется закупить продукты на 230 гривен (если купить хорошее мясо).
Фрукты в этом году практически не подорожали, поэтому фруктовая корзина будет доступна большинству украинцев, а вот с алкоголем – сложнее. Из-за роста цен бутылка хорошего шампанского теперь стоит около 120 гривен, однако можно обойтись и бюджетным полусладким за 80 гривен. В итоге стандартный новогодний стол, причем совершенно не роскошный, обойдется в полторы тысячи гривен.