Блогер: ЕС и Украина и далее продолжают финансировать российскую агрессию

В интервью журналистам «Обозревателя» известный своей антипутинской позицией российский блогер и финансист Слава Рабинович согласился с заявлением третьего президента Украины Виктора Ющенко о том, что Евросоюз финансирует агрессию Кремля на Донбассе, добавив при этом, что Украина также содействует этому, передает replyua.net. «Ничего нового Ющенко не открыл. Он взял и скучным бухгалтерским языком или веселым языком инвестиционного банкира сформулировал то, что на самом деле правда – в доходчивой и броской для заголовков форме», - сказал блогер.
Также финансист акцентировал внимание на то, что «с самого начала в мире, в частности, в Евросоюзе, не ввели против России эмбарго на экспорт российских энергоносителей». «Таким же образом я могу переформулировать любую статистику, в результате получится примерно то же самое во многих других областях», - констатировал он.
Кроме того, Рабинович подчеркнул, что Украина слишком поздно признала Россию агрессором. «Три с половиной года не называть страну, начавшую против вас войну, агрессию, - это очень большое достижение», - считает финансист.